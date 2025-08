Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl von einem Fahrradakku

Sömmerda (ots)

Am Donnerstag, den 01.08.2025, kam es in der Bahnhofstraße 9 in Sömmerda zwischen 05:55Uhr und 12:03Uhr zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Eine 43-jährige Sömmerdaerin stellte in diesem Zeitraum ihr Fahrrad ordnungsgemäß am Tatort ab. Als sie später zurückkehrte, stellte sie den Diebstahl des hochwertigen Fahrradakkus im Wert von rund 500 Euro fest. Zudem wurden Lackkratzer am Rahmen des Fahrrads festgestellt, die einen zusätzlichen Sachschaden von etwa 50 Euro verursachten. Der entwendete Akku war mit einem separaten Schloss gesichert. Hinweis der Polizei: Gerade Akkus von E-Bikes und Pedelecs sind für Diebe attraktiv. Führen Sie Akkus nach Möglichkeit mit oder sichern Sie diese zusätzlich durch hochwertige Schlösser. Lassen Sie ihr Fahrrad möglichts in gut einsehbaren und beleuchteten Bereichen stehen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bahnhofstraße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle Sömmerda unter der Telefonnummer 0361/ 574325100 zu melden. (CB)

