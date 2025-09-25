LPI-GTH: Verkehrsunfall - Radfahrendes Kind leicht verletzt

Gotha, Mühlberg (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern Abend gegen 22.30 Uhr wollte die Polizei einen SUV in Gotha in der Uelleber Straße einer Kontrolle unterziehen, da das Kennzeichen als gestohlen gemeldet war. Der Fahrer kam den Anhaltesignalen allerdings nicht nach und flüchtete. Er befuhr folgend die BAB 4 in Fahrtrichtung Dresden und verließ diese an der Anschlussstelle Mühlberg. Bei der Flucht missachtete er rote ...

mehr