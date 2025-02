POL-DA: Wald-Michelbach: Festnahme nach Schüssen in Wald-Michelbach

Gernsheim (ots) - Am Samstag, 15.02.2025, gegen 22:15 Uhr, brannte eine ungenutzte Lagerhalle in der Industriestraße in Gernheim. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten ca. 3 Stunden an. Der Gebäudeschaden wird auf ca. 20.000 EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Bereits am 28.01.2025 brannte eine andere ungenutzte Lagerhalle auf dem selben Gelände. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

