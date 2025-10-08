Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Pkw vor Sportanlage entwendet - Zeugensuche

Wesel (ots)

Am Dienstag den 07.10.2025, in der Zeit von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen einen Pkw auf dem Molkereiweg.

Bei dem Pkw handelt es sich um ein schwarzes SUV der Marke Mercedes-Benz mit dem amtlichen Kennzeichen MO-OO8080. Der Mercedes-Benz ML 350 verfügt über ein Keyless Go System.

Auffällig sind die am Fahrzeug verbauten roten Bremssättel.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-1070 zu melden.

/eg Ref. 251007-2250

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell