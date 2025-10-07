Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Zeugensuche nach versuchtem Einbruch in Lebensmittelmarkt

Alpen (ots)

Am Montag, den 06.10.2025 gegen 01:43 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in einen Lebensmittelmarkt auf der Neue Straße in Alpen.

Bislang unbekannte Personen fuhren mit einem dunklen Pkw Kombi über den Parkplatz bis an die Warenannahme heran. Dort versuchten sie, eine Metalltür, die in das Marktgebäude führt, aufzuhebeln. Sie gelangten nicht in das Gebäude.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen hinsichtlich des Fahrzeugs oder verdächtiger Personen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

/eg Ref. 251006-0917

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell