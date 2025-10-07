Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Zeugensuche nach Diebstahl eines Sattelaufliegers

Kamp-Lintfort (ots)

In der Zeit von Sonntag, den 05.10.2025, 12 Uhr bis Montag, 06.10.2025, 6 Uhr stahlen bislang unbekannte Tatverdächtige einen abgestellten Auflieger eines Lkw von einem Seitenstreifen an der Nordstraße.

Der Sattelauflieger mit niederländischem Kennzeichen (OP35RR) der Marke Schmitz Cargobull war zum Abstellzeitpunkt voll beladen mit Käse und wurde ohne Zugmaschine abgestellt.

Zum Wegziehen des Anhängers benötigt man ein entsprechendes Zugfahrzeug.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben. Hier ist insbesondere interessant, wer im Bereich des Gewerbegebiets Nordstraße geeignete Zugmaschinen und weitere Fahrzeuge, nicht nur zur Tatzeit, sondern auch im Vorfeld, beobachtet hat.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0.

/cd Ref. 251006-0812

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell