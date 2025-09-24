POL-MA: Heidelberg: Reifen an Anhänger beschädigt - Zeugenaufruf
Heidelberg (ots)
Bislang unbekannte Täterschaft hat im Zeitraum vom 22.09.2025 ab 08:00 Uhr bis 23.09.2025 um 11:30 Uhr im Buchwaldweg den rechten Reifen eines dort abgestellten Anhängers mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können oder verdächtige Personen zu dieser Zeit wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 06221 3418-0 zu melden.
