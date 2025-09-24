Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Viernheim/BAB659: Unfall mit Sperrungen am Viernheimer-Kreuz, PM Nr. 2

Viernheim/BAB659 (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6124004) ereignete sich am Mittwochmorgen ein Unfall auf der A 659 am Viernheimer Kreuz, bei dem insgesamt sieben Autos beteiligt waren.

Bisherigen Unfallermittlungen zufolge musste ein Autofahrer zunächst aus bislang unbekannter Ursache bremsen. Mehrere nachfolgende Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer konnten einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Bei dem mehrfachen Auffahrunfall wurden insgesamt sieben Personen leicht verletzt. Sie wurden von den eingesetzten Rettungskräften vor Ort medizinisch betreut. Anschließend wurden drei von ihnen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Durch die Kollisionen der Fahrzeuge wurden zwei BMW, ein Toyota, ein Peugeot sowie ein Hyundai so stark beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten. Zwei beteiligte VW blieben fahrbereit. Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens beläuft sich auf etwa 70.000 Euro.

Gegen 09:30 Uhr konnte die Sperrung der Hauptfahrbahn und auch des Verzögerungsstreifens wieder aufgehoben werden.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

