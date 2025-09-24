PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Viernheim/BAB659: Unfall mit Sperrungen am Viernheimer-Kreuz, PM Nr. 2

Viernheim/BAB659 (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6124004) ereignete sich am Mittwochmorgen ein Unfall auf der A 659 am Viernheimer Kreuz, bei dem insgesamt sieben Autos beteiligt waren.

Bisherigen Unfallermittlungen zufolge musste ein Autofahrer zunächst aus bislang unbekannter Ursache bremsen. Mehrere nachfolgende Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer konnten einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Bei dem mehrfachen Auffahrunfall wurden insgesamt sieben Personen leicht verletzt. Sie wurden von den eingesetzten Rettungskräften vor Ort medizinisch betreut. Anschließend wurden drei von ihnen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Durch die Kollisionen der Fahrzeuge wurden zwei BMW, ein Toyota, ein Peugeot sowie ein Hyundai so stark beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten. Zwei beteiligte VW blieben fahrbereit. Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens beläuft sich auf etwa 70.000 Euro.

Gegen 09:30 Uhr konnte die Sperrung der Hauptfahrbahn und auch des Verzögerungsstreifens wieder aufgehoben werden.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 08:01

    POL-MA: Viernheim/BAB659: Unfall mit Sperrungen am Viernheimer-Kreuz, PM Nr. 1

    Viernheim/BAB659 (ots) - Am Mittwochmorgen gegen 07:30 Uhr ereignete sich auf der A 659, am Viernheimer Kreuz, zwischen Weinheim und Viernheim in Fahrtrichtung Mannheim ein Unfall, bei dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. Derzeit befinden sich Polizei und Rettungskräfte im Einsatz. Zum konkreten Unfallhergang sowie zu verletzten Personen und dem Schadensausmaß ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 02:12

    POL-MA: Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - PM Nr.2

    Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wie bereits berichtet, kam es am Dienstagabend gegen 20:15 Uhr zu einem Brandgeschehen in einem Mehrfamilienhaus in der Dückerstraße in Ketsch. Der Brand konnte mittlerweile durch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren aus Ketsch sowie den benachbarten Gemeinden unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Ursache für den ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 20:26

    POL-MA: Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - PM Nr.1

    Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Aktuell kommt es zu einem Brandgeschehen in der Dückerstraße in Ketsch. Im Keller eines Mehrfamilienhauses ist aus bislang unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Es befinden sich zahlreiche Rettungskräfte vor Ort. Nähere Informationen liegen noch nicht vor. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren