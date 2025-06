POL-HI: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) und der Polizeiinspektion Hildesheim - Einsatzkräfte veranstalten Übung auf der Bundesautobahn

Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (hep): In der Nacht von Mittwoch, 11.06.2025, auf den 12.06.2025, kam es im Freibad Bad Salzdetfurth am Jahnplatz zu einem Einbruch in den auf dem Gelände befindlichen Kiosk. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster zum Verkaufsbereich auf und durchsuchten den Kiosk. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die Schadenshöhe dürfte im mittleren dreistelligen Bereich liegen. Hinweise zu ...

