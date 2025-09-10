PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Werkzeuge aus Schuppen entwendet

Schleiden-Oberhausen (ots)

Im Zeitraum von Montag (8. September), 16 Uhr, bis Dienstag (9. September), 10.30 Uhr, drangen Unbekannte in eine Scheune in der Straße Hofpesch in Schleiden-Oberhausen ein.

Die Unbekannten hebelten die Zugangstür zum Schuppen auf und durchsuchten diesen.

Aus dem Schuppen entwendeten die Unbekannten mehrere Werkzeuge, darunter unter anderem einen Akkuschrauber und eine Handkreissäge.

Zur höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

