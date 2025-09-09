PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbefugte Spritztour endet auf Polizeiwache

Blankenheim-Reetz (ots)

Am Sonntagabend (7. September) entwendete ein 31-Jähriger unbemerkt den Fahrzeugschlüssel von einem schlafenden Bekannten.

Während dieser friedlich schlummerte, hatte der Mann offenbar andere Pläne: eine spontane Spritztour durch die Eifel - ohne Führerschein, ohne Erlaubnis und dafür mit reichlich Promille im Blut.

Mit einem Sprinter setzte er sich von Blankenheim-Reetz in Bewegung und fuhr auf die Kreisstraße 41 in Fahrtrichtung Blankenheim-Hüngersdorf davon.

Doch die Fahrt nahm um 21.10 Uhr ein abruptes Ende, als der Mann nach einer unglücklichen Kombination aus Alkohol, fehlender Fahrpraxis und Selbstüberschätzung von der Fahrbahn abkam.

Der 31-Jährige kollidierte im Anschluss mit einer Leitplanke und drehte sich einmal um die eigene Achse, bis das Fahrzeug quer auf der Fahrbahn zum Stehen kam.

Während der Unfallaufnahme wurde bei dem 31-Jährigen ein starker Atemalkohol festgestellt.

Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,18 Promille.

Auf der Polizeiwache in Schleiden wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Während das Fahrzeug und die Leitplanke repariert werden können, werden die Konsequenzen den Mann wohl noch länger beschäftigen (Fahren ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenuss, Unbefugter Gebrauch von Kraftwagen).

Die Polizei Euskirchen warnt ausdrücklich: Wer unter Alkoholeinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch Unbeteiligte. Alkohol am Steuer und Fahren ohne Fahrerlaubnis sind keine Kavaliersdelikte. Die Straftaten werden konsequent geahndet!

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

