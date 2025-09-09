Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand im Keller

Kall (ots)

Am gestrigen Montag (8. September) kam es um 16.40 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Kall.

Eine Hausbewohnerin bemerkte die Rauchentwicklung in einem Kellerabteil und informierte die Feuerwehr.

Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden.

Es wurden keine Personen verletzt.

Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache wurden von den Brandermittlern der Polizei Euskirchen aufgenommen. Zur Höhe des Sachschadens können keine Angaben werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell