Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Feuer entfacht in Garage

Mechernich (ots)

Am Samstag (6. September) geriet um 21.45 Uhr eine Garage in der Roggendorfer Straße in Mechernich-Weißenbrunnen in Brand.

Eine Zeugin bemerkte die Rauchentwicklung und verständigte daraufhin die Feuerwehr.

Das Feuer griff von der Garage auf einen angrenzenden Schuppen über. Bei dem Brand wurde die Garage vollständig zerstört.

Das Dach von dem Schuppen wurde ebenfalls beschädigt.

Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt.

Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden.

Die Roggendorfer Straße war bis 23.45 Uhr gesperrt.

Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen.

