PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Feuer entfacht in Garage

Mechernich (ots)

Am Samstag (6. September) geriet um 21.45 Uhr eine Garage in der Roggendorfer Straße in Mechernich-Weißenbrunnen in Brand.

Eine Zeugin bemerkte die Rauchentwicklung und verständigte daraufhin die Feuerwehr.

Das Feuer griff von der Garage auf einen angrenzenden Schuppen über. Bei dem Brand wurde die Garage vollständig zerstört.

Das Dach von dem Schuppen wurde ebenfalls beschädigt.

Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt.

Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden.

Die Roggendorfer Straße war bis 23.45 Uhr gesperrt.

Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 13:35

    POL-EU: Kradfahrer im Fokus der Polizei Euskirchen

    Kreis Euskirchen (ots) - Am Sonntagnachmittag (7. September) führte die Polizei Euskirchen Schwerpunktkontrollen zur Verhinderung von Motorradunfällen durch. Im Rahmen der Kontrollen in Blankenheim, Nettersheim und Bad Münstereifel wurden bei mehreren Fahrzeugen technische Veränderungen festgestellt, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Zwei Quads sowie ein Krad waren aufgrund der technischen ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 13:35

    POL-EU: Bei Abbiegevorgang Krad übersehen

    Schleiden-Herhahn (ots) - Am Freitag (5. September) wurden zwei Personen bei einer Kollision auf der Bundesstraße 266 bei Schleiden-Herhahn gegen 14.25 Uhr verletzt. Ein 88-jähriger Pkw-Fahrer aus Hellenthal befuhr die Bundesstraße von Schleiden-Gemünd kommend in Fahrtrichtung Schleiden-Herhahn. An der Einmündung der Eckstraße beabsichtigte der Pkw-Fahrer nach links abzubiegen. Ein 53-jähriger Kradfahrer aus den ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 13:35

    POL-EU: Unbekannten entwenden Tresor aus Restaurant

    Euskirchen (ots) - Unbekannte sind am heutigen Montagmorgen (8. September) um 2.40 Uhr in ein Restaurant in der Otto-Lilienthal-Straße in Euskirchen eingebrochen. Durch das Aufhebeln von der Eingangstüre verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu dem Gebäude. In dem Gebäude wurde ein im Boden befestigter Tresor gewaltsam herausgerissen entwendet. Weiter wurden Räumlichkeiten durchsucht. Im Anschluss flüchteten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren