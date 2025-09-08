Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannten entwenden Tresor aus Restaurant

Euskirchen (ots)

Unbekannte sind am heutigen Montagmorgen (8. September) um 2.40 Uhr in ein Restaurant in der Otto-Lilienthal-Straße in Euskirchen eingebrochen.

Durch das Aufhebeln von der Eingangstüre verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu dem Gebäude.

In dem Gebäude wurde ein im Boden befestigter Tresor gewaltsam herausgerissen entwendet. Weiter wurden Räumlichkeiten durchsucht.

Im Anschluss flüchteten die Unbekannten mit dem Tresor in unbekannte Richtung.

Zur Höhe des Sachschadens können keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell