PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannten entwenden Tresor aus Restaurant

Euskirchen (ots)

Unbekannte sind am heutigen Montagmorgen (8. September) um 2.40 Uhr in ein Restaurant in der Otto-Lilienthal-Straße in Euskirchen eingebrochen.

Durch das Aufhebeln von der Eingangstüre verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu dem Gebäude.

In dem Gebäude wurde ein im Boden befestigter Tresor gewaltsam herausgerissen entwendet. Weiter wurden Räumlichkeiten durchsucht.

Im Anschluss flüchteten die Unbekannten mit dem Tresor in unbekannte Richtung.

Zur Höhe des Sachschadens können keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 13:35

    POL-EU: Unbekannte geben sich als Mitarbeiter vom Wasserwerk aus

    Euskirchen-Wißkirchen/ Weilerswist-Groß-Vernich (ots) - Am Freitag (5. September) kam es zu zwei Vorfällen, bei denen sich Unbekannte als Mitarbeiter vom Wasserwerk ausgaben. Gegen 12.30 Uhr klingelten zwei Unbekannte an der Wohnungstür von einer Seniorin in der Von-Ketteler-Straße in Weilerswist-Groß-Vernich. An der Wohnungstür gaben die Unbekannten vor, die Wasserleitungen in der Wohnung kontrollieren zu müssen. ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 13:35

    POL-EU: Kradfahrer und Sozia bei Verkehrsunfall mit Flucht verletzt

    Bad Münstereifel-Lanzerath (ots) - Am Sonntagabend (7. September) kam es um 19.40 Uhr auf der Landstraße 497 bei Bad Münstereifel-Lanzerath zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein 30-jähriger Kradfahrer aus Euskirchen befuhr gemeinsam mit einer Sozia (25) die Landstraße in Fahrtrichtung Rheinland-Pfalz. In einer Linkskurve kam dem Kradfahrer ein Pkw entgegen, der mittig auf seiner Fahrspur fuhr. Um einen ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 09:30

    POL-EU: Straßensperrung nach Verkehrsunfall

    Euskirchen-Weidesheim (ots) - Am Freitag, gegen 19:00 Uhr, befuhr ein 49jähriger Mann aus Köln mit seinem Kleintransporter mit Anhänger die L210 aus Rtg. Weidesheim in Rtg. Dom-Esch. Auf gerader Strecke geriet der Anhänger des Kleintransporters, auf welchem ein weiterer Kleintransporter transportiert wurde, ins Schlingern. Nachfolgend überschlug sich das Gespann und kam auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren