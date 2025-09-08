PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kradfahrer und Sozia bei Verkehrsunfall mit Flucht verletzt

Bad Münstereifel-Lanzerath (ots)

Am Sonntagabend (7. September) kam es um 19.40 Uhr auf der Landstraße 497 bei Bad Münstereifel-Lanzerath zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.

Ein 30-jähriger Kradfahrer aus Euskirchen befuhr gemeinsam mit einer Sozia (25) die Landstraße in Fahrtrichtung Rheinland-Pfalz.

In einer Linkskurve kam dem Kradfahrer ein Pkw entgegen, der mittig auf seiner Fahrspur fuhr.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 30-Jährige nach rechts ausweichen und geriet hierbei in den angrenzenden Graben.

Im Anschluss stürzten beide Personen von dem Krad und verletzten sich.

Mit einem Rettungswagen wurden sie in Krankenhäuser gebracht.

Der Pkw-Fahrer flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen blauen Kleinwagen gehandelt haben.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

  • 07.09.2025 – 09:30

    POL-EU: Straßensperrung nach Verkehrsunfall

    Euskirchen-Weidesheim (ots) - Am Freitag, gegen 19:00 Uhr, befuhr ein 49jähriger Mann aus Köln mit seinem Kleintransporter mit Anhänger die L210 aus Rtg. Weidesheim in Rtg. Dom-Esch. Auf gerader Strecke geriet der Anhänger des Kleintransporters, auf welchem ein weiterer Kleintransporter transportiert wurde, ins Schlingern. Nachfolgend überschlug sich das Gespann und kam auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer wurde ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 09:27

    POL-EU: Pkw aufgebrochen

    Weilerswist-Horchheim (ots) - Ein Ehepaar aus Hürth hatte am Samstag, in der Zeit zwischen 12:45 Uhr und 13:45 Uhr, ihren Pkw auf einem Parkplatz an der Ortsdurchfahrt Horchheim abgestellt. Die Abwesenheit des Ehepaares nutzten unbekannte Täter und brachen die Seitenscheibe des Pkw auf. Dort entwendeten sie die darin befindliche Handtasche mitsamt Geldbörse und Bargeld. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 13:22

    POL-EU: Fahrradschlauch löste sich von Vorderreifen

    Zülpich (ots) - Am Donnerstag, dem 4. September, stürzte eine 61-jährige Frau aus Mechernich gegen 12:40 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem Frankengraben in Zülpich. Sie befuhr die Straße Frankengraben in Fahrtrichtung Römerallee. Hierbei nutzte sie den dafür vorgesehenen Fahrradschutzstreifen. Während der Fahrt löste sich der Fahrradschlauch im Vorderreifen. Die Frau stürzte ohne Fremdeinwirkung zu Boden und ...

    mehr
