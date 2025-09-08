Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kradfahrer und Sozia bei Verkehrsunfall mit Flucht verletzt

Bad Münstereifel-Lanzerath (ots)

Am Sonntagabend (7. September) kam es um 19.40 Uhr auf der Landstraße 497 bei Bad Münstereifel-Lanzerath zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.

Ein 30-jähriger Kradfahrer aus Euskirchen befuhr gemeinsam mit einer Sozia (25) die Landstraße in Fahrtrichtung Rheinland-Pfalz.

In einer Linkskurve kam dem Kradfahrer ein Pkw entgegen, der mittig auf seiner Fahrspur fuhr.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 30-Jährige nach rechts ausweichen und geriet hierbei in den angrenzenden Graben.

Im Anschluss stürzten beide Personen von dem Krad und verletzten sich.

Mit einem Rettungswagen wurden sie in Krankenhäuser gebracht.

Der Pkw-Fahrer flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen blauen Kleinwagen gehandelt haben.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell