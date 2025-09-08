Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bei Abbiegevorgang Krad übersehen

Schleiden-Herhahn (ots)

Am Freitag (5. September) wurden zwei Personen bei einer Kollision auf der Bundesstraße 266 bei Schleiden-Herhahn gegen 14.25 Uhr verletzt.

Ein 88-jähriger Pkw-Fahrer aus Hellenthal befuhr die Bundesstraße von Schleiden-Gemünd kommend in Fahrtrichtung Schleiden-Herhahn. An der Einmündung der Eckstraße beabsichtigte der Pkw-Fahrer nach links abzubiegen.

Ein 53-jähriger Kradfahrer aus den Niederlanden befuhr gemeinsam mit einer Sozia (50) die Bundesstraße 266 in Fahrtrichtung Schleiden-Gemünd.

Beim Abbiegevorgang übersah der Pkw-Fahrer das entgegenkommende Krad und kollidierte mit diesem.

Der Kradfahrer sowie die Sozia wurden bei der Kollision verletzt und kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser.

Der Pkw-Fahrer wurde bei der Kollision nicht verletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell