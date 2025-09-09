PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Werkstatthalle

Zülpich (ots)

Am gestrigen Montag (8. September) wurde im Zeitraum von 22.30 bis 23.50 Uhr in eine Werkstatthalle in der Industriestraße in Zülpich eingebrochen.

Unbekannte drangen über ein Fenster in die Werkstatthalle ein.

In der Halle wurden mehrere Werkzeugschränke sowie ein Büroraum durchsucht.

Im Anschluss entfernten sich die Unbekannten in unbekannte Richtung.

Zur Tatbeute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

  • 09.09.2025 – 13:35

    POL-EU: Brand im Keller

    Kall (ots) - Am gestrigen Montag (8. September) kam es um 16.40 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Kall. Eine Hausbewohnerin bemerkte die Rauchentwicklung in einem Kellerabteil und informierte die Feuerwehr. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Es wurden keine Personen verletzt. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache wurden von den Brandermittlern der Polizei Euskirchen aufgenommen. Zur Höhe des Sachschadens ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 13:35

    POL-EU: Feuer entfacht in Garage

    Mechernich (ots) - Am Samstag (6. September) geriet um 21.45 Uhr eine Garage in der Roggendorfer Straße in Mechernich-Weißenbrunnen in Brand. Eine Zeugin bemerkte die Rauchentwicklung und verständigte daraufhin die Feuerwehr. Das Feuer griff von der Garage auf einen angrenzenden Schuppen über. Bei dem Brand wurde die Garage vollständig zerstört. Das Dach von dem Schuppen wurde ebenfalls beschädigt. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Das Feuer konnte von der ...

    mehr
