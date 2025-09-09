Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Werkstatthalle

Zülpich (ots)

Am gestrigen Montag (8. September) wurde im Zeitraum von 22.30 bis 23.50 Uhr in eine Werkstatthalle in der Industriestraße in Zülpich eingebrochen.

Unbekannte drangen über ein Fenster in die Werkstatthalle ein.

In der Halle wurden mehrere Werkzeugschränke sowie ein Büroraum durchsucht.

Im Anschluss entfernten sich die Unbekannten in unbekannte Richtung.

Zur Tatbeute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell