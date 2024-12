POL-EU: Falsche Kennzeichen und keinen Führerschein

Zülpich (ots) - Am Montag (16. Dezember) kam es um 16.20 Uhr in Zülpich zu dem Brand von einem Einfamilienhaus in der Von-Bodelschwingh-Straße. Zum Brandzeitpunkt befand sich ein 62-jähriger Mann in dem Wohnhaus. Dieser konnten das Haus ohne Verletzungen verlassen. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden, jedoch ist das Wohnhaus zunächst unbewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Euro-Bereich. Die Ermittlungen bezüglich der ...

mehr