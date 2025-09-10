Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Von der Fahrbahn abgekommen

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Dienstag (9. September) kam es um 16.25 Uhr auf der Landstraße 11 bei Euskirchen-Kirchheim zu einem Alleinunfall, bei dem ein 68-jähriger Pkw-Fahrer verletzt wurde.

Der Pkw-Fahrer befuhr die Landstraße 11 von Euskirchen-Kirchheim kommend in Fahrtrichtung Bad Münstereifel-Kirspenich.

In einer Rechtskurve kam der Mechernicher aus bislang ungeklärten Gründen linksseitig von der Straße ab. Der Pkw kam in einem angrenzenden Graben zum Stehen.

Der 68-Jährige wurde bei dem Alleinunfall verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache aufgenommen.

