Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Von der Fahrbahn abgekommen
Euskirchen (ots)
Am gestrigen Dienstag (9. September) kam es um 16.25 Uhr auf der Landstraße 11 bei Euskirchen-Kirchheim zu einem Alleinunfall, bei dem ein 68-jähriger Pkw-Fahrer verletzt wurde.
Der Pkw-Fahrer befuhr die Landstraße 11 von Euskirchen-Kirchheim kommend in Fahrtrichtung Bad Münstereifel-Kirspenich.
In einer Rechtskurve kam der Mechernicher aus bislang ungeklärten Gründen linksseitig von der Straße ab. Der Pkw kam in einem angrenzenden Graben zum Stehen.
Der 68-Jährige wurde bei dem Alleinunfall verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.
Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache aufgenommen.
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell