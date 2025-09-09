PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 83-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Bad Münstereifel-Arloff (ots)

Am heutigen Dienstag (9. September) kam es auf der Landstraße 194 bei Bad Münstereifel-Arloff zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 83-jähriger Radfahrer aus Euskirchen tödlich verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Radfahrer um 15.16 Uhr die Landstraße 194 von Bad Münstereifel-Iversheim kommend in Fahrtrichtung Euskirchen-Kreuzweingarten.

Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Münstereifel befuhr hinter dem Radfahrer die Landstraße in gleicher Fahrtrichtung.

Der Pkw-Fahrer bemerkte den vorausfahrenden Radfahrer zu spät und kollidierte mit diesem.

Der 83-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen eingesetzt.

Derzeit ist die Unfallstelle weiterhin gesperrt. Bitte umfahren Sie diesen Bereich großräumig.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden vom Verkehrskommissariat aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

