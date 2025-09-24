Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch

Rhein-Neckar-Kreis: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - PM Nr.2

Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Dienstagabend gegen 20:15 Uhr zu einem Brandgeschehen in einem Mehrfamilienhaus in der Dückerstraße in Ketsch.

Der Brand konnte mittlerweile durch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren aus Ketsch sowie den benachbarten Gemeinden unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Ursache für den im Kellerabteil des Mehrfamilienhauses ausgebrochenen Brand ist noch unklar.

An dem Gebäude selbst entstand ein Schaden von ca. 100.000 Euro. Insgesamt konnten sich 62 Bewohner des Mehrfamilienhauses ins Freie retten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren mit insgesamt 17, die des Rettungsdienstes mit elf Fahrzeugen zugegen. Nach umfangreichen Lüftungsmaßnahmen konnten gegen 01:45 Uhr alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Polizeirevier Schwetzingen bzw. den Polizeiposten Ketsch geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell