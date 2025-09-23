Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Von der Fahrbahn abgekommen und geparkte Autos gerammt

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 74-jährige Frau kam am Montagmorgen in Reilingen mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und stieß gegen zwei am Fahrbahnrand geparkte Autos.

Die Seniorin war kurz nach 9 Uhr mit ihrem Nissan auf der Haydnallee in Richtung Wilhelmstraße unterwegs, als sie aus bislang noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen zwei am Fahrbahnrand geparkte Autos stieß. Der Nissan wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war, u.a. war die Achse gebrochen und es waren Karosserieteile abgerissen. Er musste abgeschleppt werden. Auch die beiden geparkten Fahrzeuge, ein Mercedes und ein Hyundai, wurden stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Hockenheim dauern an.

