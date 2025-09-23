PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit verletzten Personen und erheblichem Sachschaden

Mannheim (ots)

Zwei verletzte Personen und beträchtlicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen in den Mannheimer Innenstadt-Quadraten.

Eine 37-jährige Frau war kurz vor 9 Uhr mit ihrem Ford auf der Straße zwischen Q 5 und R 5 in Richtung Kurpfalzstraße unterwegs. An der Kreuzung Q 4/R 5 nahm sie einer 28-jährigen Opel-Fahrerin die Vorfahrt und stieß mit ihr zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel gegen eine Gebäudewand und eine Sitzbank geschoben, der Ford stieß gegen einen dort aufgestellten Pflanzkübel. Die beiden Frauen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der Opel als auch der Ford waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Unfallermittlungen erfolgen durch den Verkehrsdienst Mannheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

