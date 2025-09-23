Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/A656: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Mannheim (ots)

Ein Verkehrsunfall mit fast 10.000 Euro ereignete sich am Montagabend auf der A 656 bei Mannheim.

Eine 23-jährige Frau war gegen 19.50 Uhr mit ihrem VW auf der Auffahrt von der B 38a zur A 656 in Richtung Heidelberg unterwegs. Hierbei kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, geriet von der Beschleunigungsspur auf die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Heidelberg und drehte sie um 180 Grad. Eine auf der rechten Fahrspur fahrende 52-jährige Renault-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß frontal mit dem VW der 23-Jährigen zusammen. In der weiteren Folge prallte der VW in die Leitplanken und kam zum Stillstand. Beide Frauen kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Die beiden Fahrzeuge sowie die Leitplanken wurden beschädigt, der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Unfallermittlungen erfolgen durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt

