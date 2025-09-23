Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Container eines Jugendzentrums - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit von Samstag, 19:00 Uhr, bis Sonntag, 10:00 Uhr, brach eine bislang unbekannte Täterschaft in der Straße Am Fischwasser in einen Container eines Jugendzentrums ein. Die bislang Unbekannten verschafften sich Zutritt zum Container, indem sie die Eingangstür gewaltsam öffneten. Hiernach eigneten sie sich einen City-Roller sowie eine Farbspraydose an und verließen die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell