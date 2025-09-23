POL-MA: Heidelberg: Person von Auto erfasst - Rettungshubschrauber im Einsatz, PM Nr.2
Heidelberg (ots)
Nachdem am Dienstagmorgen gegen 09:30 Uhr im Buchwaldweg ein Taxi mit einer Fußgängerin kollidierte, liegen nun weitere Informationen zu dem Unfall vor. Ersten Ermittlungen zufolge soll eine 53-jährige Taxifahrerin von der Straße Am Ebertsrott nach links in den Buchwaldweg abgeboben sein und hierbei die 79-jährige Fußgängerin erfasst haben. Sie war gerade dabei die Fahrbahn des Buchwaldwegs zu überqueren, um zu einem weiteren, dort wartenden, Taxi zu gelangen. In der Folge stürzte die 79-Jährige auf die Fahrbahn und wurde von dem Taxi überrollt. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb die Frau noch an der Unfallstelle. Zur weiteren Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger hinzugerufen, welcher gemeinsam mit dem Verkehrsdienst die Unfallursache ermittelt. Hierzu wurde auch das Taxi sichergestellt.
