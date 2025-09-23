PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Person von Auto erfasst - Rettungshubschrauber im Einsatz, PM Nr.1

Heidelberg (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 09:30 Uhr wurde im Buchwaldweg ersten Erkenntnissen zufolge eine Person von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. Nähere Informationen sind noch nicht bekannt. Es befindet sich ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

