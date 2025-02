Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) - Unbekannter schlägt Mann bewusstlos und raubt Geldbörse - Polizei bittet um Hinweise (09.02.2025)

Trossingen (ots)

In der Nacht auf Sonntag ist ein Mann in der Andreas-Koch-Straße Opfer eines Raubüberfalls geworden.

Nach dem Besuch einer Gaststätte in der Straße "In Grubenäcker" begab sich ein 37-Jähriger gemeinsam mit einem Unbekannten zur Shell-Tankstelle. Auf dem Rückweg griff der Begleiter den 37-Jährigen in der Andreas-Koch-Straße plötzlich an und schlug ihn massiv auf den Kopf, bis dieser bewusstlos zu Boden stürzte. Anschließend durchsuchte der Täter den Hilflosen und entwendete dessen Geldbörse sowie Modeschmuck. Der Unbekannte ließ den Verletzten am Boden liegen und flüchtete.

Der Täter wird als etwa 175 Zentimeter groß, schlank und mit dunklen kurzen Haaren beschrieben. Auffällig ist sein langer, glatt gekämmter dunkler Bart. Er sprach hochdeutsch.

Personen, die am Sonntagmorgen im Zeitraum zwischen 04:00 Uhr und 05:30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07461 941-0 mit dem Kriminalkommissariat Tuttlingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell