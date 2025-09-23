PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: 19-Jähriger wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und der versuchten Nötigung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

Heidelberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg hat das Amtsgericht Heidelberg Haftbefehl gegen einen 19-jährigen Mann erlassen.

Der Tatverdächtige soll am Samstag, den 20. September 2025, gegen 18:30 Uhr aus einem Warengeschäft in der Hauptstraße der Heidelberger Altstadt fünf hochwertige Parfumflaschen im Wert von knapp 900 Euro entwendet haben. Diese habe der Beschuldigte zunächst aus der Warenauslage genommen und in den Rucksack seines 29-jährigen Mittäters gesteckt. Danach sollen die beiden Männer gemeinsam den Kassenbereich und anschließend das Geschäft verlassen haben, ohne die Ware zu bezahlen. Daraufhin wurden sie von einem Ladendetektiv sowie einem Sicherheitsmitarbeiter angesprochen. Während sich der 29-Jährige kooperativ verhalten habe, soll der jüngere Täter erfolglos versucht haben, sich der Feststellung seiner Person durch Wegstoßen und -drücken zu entziehen. Eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte nahm die beiden Männer im weiteren Verlauf vorläufig fest.

Da gegen den 19-Jährigen bereits wegen vergangener Diebstahlsdelikten ermittelt wird, wurde er am 21. September 2025 dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt, welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen des Tatverdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und der versuchten Nötigung erließ und in Vollzug setzte.

Im Anschluss wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der Mittäter wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Heidelberg
Pressestelle:
Erster Staatsanwalt Herr Schmidt
Telefon: 06221/59-2024
E-Mail: pressestelle@staheidelberg.justiz.bwl.de

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

