Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Fahrradfahrer

Mannheim (ots)

Am 20.09.2025 gegen 12:40 Uhr wollte ein bislang unbekannter männlicher Fahrzeugführer mit seinem Auto vom Tennisclub Grün-Weiß Mannheim kommend in die Straße Neckarplatt einfahren und übersah hierbei einen Fahrradfahrer. Zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß und der Radfahrer kam zu Fall. Durch den Sturz zog er sich mehrere Schürfwunden am Bein zu. Der Autofahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Vom Auto des Unfallverursachers ist lediglich ein Teilkennzeichen bekannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal (0621/718490) in Verbindung zu setzen.

