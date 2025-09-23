PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf
Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradfahrer stürzt durch Fensterscheibe

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag kam es um 15:20 Uhr im Rockenauerpfad zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer. Im Kreuzungsbereich zur Kurpfalzstraße missachtete der 53-jährige Autofahrer die Vorfahrt eines Fahrradfahrers und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei stürzte der Fahrradfahrer mit dem Kopf voran durch die Scheibe der Fahrertüre und verletzte sich. Zur weiteren Behandlung wurde er durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Marius Maulbetsch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

