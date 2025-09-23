PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Wohnhaus - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmorgen um kurz nach 4 Uhr verschaffte sich eine noch unbekannte Täterschaft Zutritt zu einem Wohnhaus im Ulmenweg, während die Bewohnerin schlief. Die 40-Jährige befand sich zur Tatzeit im Obergeschoss, als sie Geräusche aus dem Erdgeschoss wahrnehmen konnte. Bei einer Nachschau stellte sie fest, dass ein Fenster geöffnet war und die Haustür offenstand. Die Täterschaft konnte jedoch unerkannt flüchten. Daher sucht das Polizeirevier Hockenheim nach Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06205/2860-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 07:44

    POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Samstag zwischen 11 Uhr und 18 Uhr versuchte eine noch unbekannte Täterschaft in ein Anwesen in der Kornstraße einzubrechen. Nachdem die Anwohner zurück nach Hause kehrten, bemerkten sie eine beschädigte Fensterscheibe und verschobene Möbel auf der Terrasse und verständigten die Polizei. Ein Zeuge beobachtete zwischen 14:30 Uhr und ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 06:26

    POL-MA: BAB 5 / Kreuz Walldorf: Lkw vs. Pkw - PM Nr.1

    BAB 5 / Kreuz Walldorf (ots) - Gegen kurz nach 06.00 Uhr kam es auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Norden, auf Höhe des Autobahnkreuzes Walldorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Der Unfall ereignete sich in der Überleitung von der BAB 5 zur BAB 6. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Neben der Polizei befinden sich zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz. Aufgrund des einsetzenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren