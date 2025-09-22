Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang/BAB6: Verkehrsunfall mit nachfolgendem Fahrzeugbrand, Richtungsfahrbahn gesperrt - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet kam es am heutigen Montagabend, gegen 19:30 Uhr, auf der BAB6 auf Höhe Mannheim-Vogelstang in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem Verkehrsunfall mit einem allein beteiligten Pkw. Der 32-jährige Fahrzeuglenker eines BMW kam aus bislang ungeklärter Ursache auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern, drehte sich, kollidierte mit der mittleren Betonleitplanke und kam dann im Anschluss mittig, quer zur Richtungsfahrbahn zum Stillstand. Das Fahrzeug geriet in Brand, welcher durch die hinzugerufene Feuerwehr vollständig gelöscht werden konnte. Der leicht verletzte Fahrer begab sich selbstständig aus dem Pkw und wurde durch den Rettungsdienst behandelt. Er wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000EUR, es wurde mittels einer Fachfirma angeschleppt. Im Zeitraum der Unfallaufnahme war die Richtungsfahrbahn Heilbronn bis ca. 20:00 Uhr voll gesperrt. Danach konnten zwei Fahrstreifen wieder freigegeben und der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Im weiteren Verlauf konnten die Verkehrssperrungen vollends aufgehoben werden. Warum es zu dem Unfall kam und weshalb das Fahrzeug in Brand geriet ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen des Autobahnpolizeireviers Mannheim-Seckenheim.

