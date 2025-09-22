PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang/BAB6: Verkehrsunfall mit nachfolgendem Fahrzeugbrand, Richtungsfahrbahn gesperrt - PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Aktuell kommt es auf der BAB6, Höhe Mannheim-Vogelstang, in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Grund hierfür ist ein Unfall mit einem beteiligten Fahrzeug, welches durch diesen in Brand geriet. Die Richtungsfahrbahn ist aktuell voll gesperrt. Weitere Informationen liegen noch nicht vor. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Max Koch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

