POL-MA: Mannheim-Vogelstang/BAB6: Verkehrsunfall mit nachfolgendem Fahrzeugbrand, Richtungsfahrbahn gesperrt - PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Aktuell kommt es auf der BAB6, Höhe Mannheim-Vogelstang, in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Grund hierfür ist ein Unfall mit einem beteiligten Fahrzeug, welches durch diesen in Brand geriet. Die Richtungsfahrbahn ist aktuell voll gesperrt. Weitere Informationen liegen noch nicht vor. Es wird nachberichtet.

