Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall nach Vorfahrtmissachtung

Mannheim (ots)

Am Montagmorgen kollidierten gegen 09:00 Uhr in der Mannheimer Innenstadt zwei Fahrzeuge miteinander, wodurch in Folge des Zusammenstoßes ebenfalls eine Hauswand eines Gebäudes beschädigt wurde.

Bisherigen Unfallermittlungen zufolge verursachte eine 37-jährige Ford-Fahrerin im Quadrat Q4/Q5 einen Unfall, als sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden Opel-Fahrerin missachtet hatte. Die 28-jährige Opel-Fahrerin konnte einen Zusammenstoß mit dem Ford nicht mehr verhindern. Durch die Kollision wurden beide Personen verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Sachschadenshöhe liegt bei etwa 10.000 Euro.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

