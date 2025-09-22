PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Wohnhaus - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmorgen um kurz nach 4 Uhr verschaffte sich eine noch unbekannte Täterschaft Zutritt zu einem Wohnhaus im Ulmenweg, während die Bewohnerin schlief. Die 40-Jährige befand sich zur Tatzeit im Obergeschoss, als sie Geräusche aus dem Erdgeschoss wahrnehmen konnte. Bei einer Nachschau stellte sie fest, dass ein Fenster geöffnet war und die Haustür offenstand. Die Täterschaft konnte jedoch unerkannt flüchten. Daher sucht das Polizeirevier Hockenheim nach Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06205/2860-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

