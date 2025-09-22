Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannter entzieht sich Polizeikontrolle und flüchtet - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Ein unbekannter Autofahrer entzog sich am frühen Samstagmorgen in der Heidelberger Südstadt einer Verkehrskontrolle und flüchtete vor der Polizei.

Der Unbekannte war kurz nach 2 Uhr mit einem Ford mit KA-Kennzeichen auf der Römerstraße stadtauswärts unterwegs und missachtete an der Kreuzung zur Feuerbachstraße das Rotlicht der dortigen Ampel. Das beobachtete eine Polizeistreife und folgte dem Fahrzeug. Dessen Fahrer beschleunigte seine Fahrt und ignorierte jegliche Anhaltesignale der Beamten. Der Unbekannte fuhr weiter über die Rheinstraße und bog schließlich in die John-Zenger-Straße ab. Hierbei verlor der aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über den Ford und kam nach links vor der Fahrbahn ab. Dabei stieß er gegen zwei geparkte Autos und beschädigte diese. Anschließend setzte er seine Fahrt unbeeindruckt fort in die Mark-Twain-Straße, wo Sperrpfosten die Weiterfahrt zunächst verhinderten. Er versuchte nun zunächst die Pfosten über eine Grünfläche zu umfahren, wendete dann jedoch und fuhr in Richtung Elsa-Brandström-Straße davon. Hier verloren die Beamten das Fahrzeug schließlich aus den Augen.

Das Fluchtfahrzeug konnte wenig später durch eine weitere Polizeistreife in der Columbusstraße verlassen aufgefunden werden. Vom Fahrer fehlte jede Spur.

Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Beim Überfahren der Grünfläche verursachte der Unbekannte Flurschaden, der jedoch noch nicht beziffert werden kann.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat Ermittlungen wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Verkehrsunfallflucht sowie wegen eines Rotlichtverstoßes eingeleitet und sucht nun weitere Geschädigte, die durch die Fahrweise des Unbekannten gefährdet wurden, sowie Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Fahrer des Ford geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4111 beim Verkehrsdienst Heidelberg zu melden.

