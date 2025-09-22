PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannter entzieht sich Polizeikontrolle und flüchtet - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Ein unbekannter Autofahrer entzog sich am frühen Samstagmorgen in der Heidelberger Südstadt einer Verkehrskontrolle und flüchtete vor der Polizei.

Der Unbekannte war kurz nach 2 Uhr mit einem Ford mit KA-Kennzeichen auf der Römerstraße stadtauswärts unterwegs und missachtete an der Kreuzung zur Feuerbachstraße das Rotlicht der dortigen Ampel. Das beobachtete eine Polizeistreife und folgte dem Fahrzeug. Dessen Fahrer beschleunigte seine Fahrt und ignorierte jegliche Anhaltesignale der Beamten. Der Unbekannte fuhr weiter über die Rheinstraße und bog schließlich in die John-Zenger-Straße ab. Hierbei verlor der aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über den Ford und kam nach links vor der Fahrbahn ab. Dabei stieß er gegen zwei geparkte Autos und beschädigte diese. Anschließend setzte er seine Fahrt unbeeindruckt fort in die Mark-Twain-Straße, wo Sperrpfosten die Weiterfahrt zunächst verhinderten. Er versuchte nun zunächst die Pfosten über eine Grünfläche zu umfahren, wendete dann jedoch und fuhr in Richtung Elsa-Brandström-Straße davon. Hier verloren die Beamten das Fahrzeug schließlich aus den Augen.

Das Fluchtfahrzeug konnte wenig später durch eine weitere Polizeistreife in der Columbusstraße verlassen aufgefunden werden. Vom Fahrer fehlte jede Spur.

Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Beim Überfahren der Grünfläche verursachte der Unbekannte Flurschaden, der jedoch noch nicht beziffert werden kann.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat Ermittlungen wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Verkehrsunfallflucht sowie wegen eines Rotlichtverstoßes eingeleitet und sucht nun weitere Geschädigte, die durch die Fahrweise des Unbekannten gefährdet wurden, sowie Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Fahrer des Ford geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4111 beim Verkehrsdienst Heidelberg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 14:01

    POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

    Mannheim (ots) - Erheblicher Sachschaden entstand am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Gartenstadt. Ein 53-jähriger Mann war gegen 18.20 Uhr mit seinem Mercedes auf der Freyastraße in Richtung Walkürenstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Donarstraße nahm er einem 35-jährigen Skoda-Fahrer die Vorfahrt, der die Freyastraße in Richtung Waldpforte befuhr. In Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 13:56

    POL-MA: Mannheim: Auto beschädigt und abgehauen - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitagabend im Stadtteil Neckarau ein geparktes Auto und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Ein am Fahrbahnrand der Hasenackerstraße geparkter Mitsubishi wurde am Freitagabend von einem unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren gestreift und dadurch beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Der Fahrer oder die ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 13:23

    POL-MA: Mannheim: Entgegen der Fahrtrichtung Unfall verursacht

    Mannheim (ots) - Ein 27-jähriger Autofahrer war am Samstagabend gegen 19.45 Uhr entgegen der Fahrtrichtung auf der B 38a unterwegs und verursachte dabei einen Verkehrsunfall. Kurz nachdem der Opel-Fahrer in Feudenheim auf die zweispurige Bundesstraße 38a in Fahrtrichtung Neckarau aufgefahren war, bemerkte er, dass er sich verfahren hatte. Daraufhin wendete der Mann, ersten Erkenntnissen zufolge, sein Auto an einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren