PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auto beschädigt und abgehauen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitagabend im Stadtteil Neckarau ein geparktes Auto und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Ein am Fahrbahnrand der Hasenackerstraße geparkter Mitsubishi wurde am Freitagabend von einem unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren gestreift und dadurch beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Der Fahrer oder die Fahrerin des unbekannten Fahrzeugs fuhr anschließend einfach davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren