POL-MA: Mannheim: Auto beschädigt und abgehauen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitagabend im Stadtteil Neckarau ein geparktes Auto und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Ein am Fahrbahnrand der Hasenackerstraße geparkter Mitsubishi wurde am Freitagabend von einem unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren gestreift und dadurch beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Der Fahrer oder die Fahrerin des unbekannten Fahrzeugs fuhr anschließend einfach davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell