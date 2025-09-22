Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Überladen und mangelhafte Ladungssicherung: Polizei zieht LKW aus dem Verkehr

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 14:50 Uhr kontrollierte eine Streife des Verkehrsdienstes Mannheim auf der BAB 6 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Wiesloch-Rauenberg einen Lkw der Marke Daimler-Benz.

Bereits beim Überholvorgang fiel den Beamten auf, dass ein auf dem Lkw geladener Bagger lediglich mit zwei Zurrgurten unzureichend gesichert war. Im weiteren Verlauf ergab eine Überprüfung, dass der Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3.500 kg erheblich überladen war. Eine anschließende Verwiegung bestätigte den Verdacht: Das Fahrzeug brachte ein tatsächliches Gewicht von 6.350 kg auf die Waage. Damit war der Lkw um mehr als 80 Prozent überladen.

Den 37-jährigen Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Überladung. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er zur Sicherung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe von 495 Euro hinterlegen.

