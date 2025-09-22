Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall und Ausfall der Ampel, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagvormittag ereignete sich gegen 09:30 Uhr Höhe der Haltestelle Händelstraße ein Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Ein 87-jähriger Autofahrer missachtete, ersten Unfallermittlungen zufolge, das Rotlicht einer Ampel und wurde anschließend von einer Straßenbahn erfasst. Das Auto des Mannes wurde durch den Aufprall abgewiesen und stieß im weiteren Verlauf gegen den Mast einer Ampelanlage, die hierdurch zerstört wurde.

Der 87-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt und von Rettungskräften medizinisch versorgt. Weitere Informationen, insbesondere zum Schadensausmaß, liegen bislang nicht vor.

Für die Unfallaufnahme sowie die Rettungsmaßnahme mussten umliegende Straßen gesperrt werden. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Es kann zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

