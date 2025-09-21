Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet - mehrere Verletzte und erheblicher Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Samstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, kam es auf der L3110 von Hüttenfeld kommend in Richtung Hemsbach auf Höhe der Auffahrt zur A5 zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. An der Unfallörtlichkeit ist aufgrund einer Baumaßnahme derzeit die Ampelanlage abgestellt und zugedeckt. Eine 73-jährige Suzukifahrerin, welche links in Richtung der Auffahrt zur BAB 5 abbiegen wollte übersah den von Hemsbach kommenden bevorrechtigten Ford, so dass es zum Frontalzusammenstoß kam. Die Fahrerin wurde im PKW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Rettungsdienst verbrachte die schwerstverletzte Dame in ein nahegelegenes Krankenhaus. Ebenso wurde der 39-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs und seine zwei Kinder vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise wurde keiner verletzt. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 EUR. Die Unfallaufnahme erfolgt durch den Verkehrsdienst Mannheim.

