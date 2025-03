POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht in Scheidt/Rhein-Lahn-Kreis ***Zeugen gesucht***

Enspel (ots) - Ein 24-jähriger Fahrzeugführer befuhr am 02.03.2025, gegen 07:25 Uhr, die L281 aus Hachenburg kommend in Fahrtrichtung Langenhahn. In einer langgezogenen Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen PKW und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW kollidierte daraufhin mit einem neben ...

