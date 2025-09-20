Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Emmertsgrund: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus - PM Nr. 2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet kam es am heutigen Samstagmittag, gegen 14:00 Uhr, zu einem Brandgeschehen in einem Mehrfamilienhaus in Heidelberg in der Emmertsgrundpassage. Das Feuer brach in einem Kellerraum aus, konnte allerdings durch die Feuerwehr schnell gelöscht und unter Kontrolle gebracht werden. Durch die Rauchentwicklung wurden fünf Bewohner leicht verletzt, sie wurden durch den Rettungsdienst behandelt und vorsorglich in angrenzende Krankenhäuser eingeliefert. Das Wohnhaus ist aktuell nicht mehr bewohnbar und wurde durch die Feuerwehr gesperrt. Die Anwohner kamen bei Nachbarn, Familienangehörigen und in, durch die Stadt Heidelberg organisierten, Wohnungen unter. Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden, ebenso ist die Brandursache unbekannt und aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell