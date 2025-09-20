PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Emmertsgrund: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus - PM Nr. 2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet kam es am heutigen Samstagmittag, gegen 14:00 Uhr, zu einem Brandgeschehen in einem Mehrfamilienhaus in Heidelberg in der Emmertsgrundpassage. Das Feuer brach in einem Kellerraum aus, konnte allerdings durch die Feuerwehr schnell gelöscht und unter Kontrolle gebracht werden. Durch die Rauchentwicklung wurden fünf Bewohner leicht verletzt, sie wurden durch den Rettungsdienst behandelt und vorsorglich in angrenzende Krankenhäuser eingeliefert. Das Wohnhaus ist aktuell nicht mehr bewohnbar und wurde durch die Feuerwehr gesperrt. Die Anwohner kamen bei Nachbarn, Familienangehörigen und in, durch die Stadt Heidelberg organisierten, Wohnungen unter. Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden, ebenso ist die Brandursache unbekannt und aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Max Koch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren