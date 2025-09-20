POL-MA: Heidelberg-Emmertsgrund: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus - PM Nr. 1
Heidelberg (ots)
Aktuell kommt es in Heidelberg in der Emmertsgrundpassage zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Grund hierfür ist eine Rauchentwicklung im Keller eines Mehrfamilienhauses. Weitere Informationen liegen aktuell noch nicht vor, es wird nachberichtet.
