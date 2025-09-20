PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Tierischer Einbrecher macht es sich auf dem Sofa gemütlich

Eberbach (ots)

Am Freitag, den 19.09.2025 gegen 14:30 Uhr erreichte das Polizeirevier Eberbach ein nicht alltäglicher Hilferuf eines Anwohners in der Adalbert-Stifter-Straße. Nachdem der Anwohner seine Balkontüre zum Lüften geöffnet hatte verschaffte sich ein Fuchs unbemerkt Zutritt zu der Wohnung. Dieser zeigte jedoch keinerlei Interesse an irgendwelchen Wertgegenständen in der Wohnung, sondern hatte es auf einen gemütlichen Platz auf dem Sofa abgesehen. Dort blieb der Fuchs unbeeindruckt vom Anwohner bis zum Eintreffen einer Streife des Polizeireviers Eberbach liegen. Die Beamten erteilten dem Eindringling einen Platzverweis, dem der Fuchs nachkam und in unbekannte Richtung flüchtete.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Katrin Herrscher
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

