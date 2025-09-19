Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Betonmischer umgekippt - PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 16:10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L723. Ein 54-jähriger Fahrer eines Betonmischers befuhr die L723 von Hockenheim kommend in Richtung Reilingen. Aus bislang unbekannter Ursache kam das Fahrzeug leicht nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch den Betonmischer auf die Fahrbahn zurückzulenken, verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kippte um. Der Betonmischer kam quer auf der L723 liegend zum Stillstand. Der 54-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Für die Dauer der Bergung des Fahrzeugs sowie der Fahrbahnreinigung musste die L723 vorübergehend gesperrt werden. Um 20:30 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Hockenheim.

