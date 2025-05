POL-NI: Weitere Pkw-Aufbrüche im Parkhaus am Bahnhof in Nienburg

Bad Nenndorf (ots) - (Thi) Die Polizei Bad Nenndorf sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem Pkw-Diebstahl, der sich am Dienstag den 6.5.2025 zwischen 9:45 und 12 Uhr in Bad Nenndorf ereignete. Unbekannte Täterschaft entwendete eine schwarze Mercedes V-Klasse, welche verschlossen vor der Firma Rohrfix (Rotrehre 34 in Bad Nenndorf) gestanden haben soll. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 35700 Euro. Zeugen und ...

