POL-MA: Dossenheim/BAB 5/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten - Vollsperrung - Rettungshubschrauber im Einsatz, PM 2

Dossenheim/BAB 5/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 12:49 Uhr kam es auf der BAB 5 in südlicher Fahrtrichtung zu einem Verkehrsunfall. Zwischen den Anschlussstellen Ladenburg und Dossenheim musste ein 38-jähriger Fahrzeugführer aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens sein Fahrzeug auf der linken Spur abbremsen. Ein 22-jähriger Fahrzeugführer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den vor ihm fahrenden PKW auf. Ein 18-jähriger Fahrzeugführer dahinter konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr ebenfalls auf die anderen beiden Fahrzeuge auf. Durch den Zusammenstoß wurden 2 Mitfahrer des 22-jährigen leicht, ein weiterer schwer verletzt. Lebensgefahr bestand aber nicht. Der schwer verletzte 18-jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert. Der Gesamtschaden beträgt ca. 60.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Verletzten war die Autobahn für ca. 30 Minuten voll gesperrt. Gegen 16 Uhr waren die Reinigungsarbeiten beendet und die Fahrbahn konnte wieder freigegeben werden. Der Verkehr wurde vorher nur über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

