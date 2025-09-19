Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Von Unbekanntem grundlos geschlagen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein 72-jähriger Mann wurde am Donnerstagabend im Stadtteil Neckarstadt von einem hilfsbereiten und höflichen Unbekannten grundlos niedergeschlagen.

Der 72-Jährige war gegen 21.20 Uhr zu Fuß in der Moselstraße unterwegs, als plötzlich ein unbekannter Mann zwischen zwei geparkten Autos hervortrat. Dieser schlug dem älteren Mann mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser zu Boden ging. Anschließend half der Unbekannte seinem Opfer wieder auf, wünschte ihm einen schönen Tag und verschwand in der Dunkelheit. Der 72-Jährige begab sich zunächst nach Hause und verständigte von dort die Polizei.

Der Mann hat durch den Schlag Verletzungen im Stirnbereich und Mundinneren erlitten. Er wurde vorsorglich zur Untersuchung in eine Fachklinik in Heidelberg gebracht.

Der Mann konnte den Täter wie folgt beschreiben:

- Männlich - Jugendliches Alter - Ca. 160 cm groß - Süd- bis südosteuropäisches Aussehen - Oberlippenbart

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/ 3301-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell