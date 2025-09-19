PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/BAB 5/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten - Vollsperrung - Rettungshubschrauber im Einsatz - Pressemeldung Nr. 1

BAB 5/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wegen eines Verkehrsunfalls mit mehreren beteiligten Fahrzeugen sind derzeit Polizei und Rettungsdienste auf der A 5 in Höhe der Anschlussstelle Dossenheim im Einsatz. Informationen zum Unfallhergang und zu möglichen Verletzten liegen derzeit noch nicht vor.

Die Maßnahmen der Unfallaufnahme sind derzeit voll im Gange. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Heidelberg ist derzeit voll gesperrt. Ein Rettungshubschrauber ist ebenfalls im Einsatz.

Es hat sich zwischenzeitlich ein Rückstau von rund 5 Kilometern Länge gebildet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 12:49

    POL-MA: Heidelberg: Mehrere Firmenfahrzeuge aufgebrochen - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat eine bislang unbekannte Täterschaft im Stadtteil Wieblingen vier Fahrzeuge gewaltsam geöffnet und im Inneren nach Wertgegenständen gesucht. Die Suche verlief jedoch ohne Erfolg. Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Mittwochnachmittag gegen 16:00 Uhr und Donnerstagfrüh gegen 06:00 Uhr ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 12:02

    POL-MA: Heidelberg/B535: Unfall mit Sachschaden nach Spurwechsel

    Heidelberg (ots) - Am Donnerstagmittag verursachte ein 23-Jähriger einen Unfall, bei dem ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro entstand. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 31-jähriger Seat-Fahrer zunächst auf der BAB 5 in Richtung Heidelberg unterwegs und fuhr gegen 12:45 Uhr von der Autobahn auf die Bundesstraße 535. Er fuhr auf dem rechten der beiden Fahrspuren. Der 23-jährige Autofahrer fuhr ebenfalls auf der B ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren