Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/BAB 5/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten - Vollsperrung - Rettungshubschrauber im Einsatz - Pressemeldung Nr. 1

BAB 5/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wegen eines Verkehrsunfalls mit mehreren beteiligten Fahrzeugen sind derzeit Polizei und Rettungsdienste auf der A 5 in Höhe der Anschlussstelle Dossenheim im Einsatz. Informationen zum Unfallhergang und zu möglichen Verletzten liegen derzeit noch nicht vor.

Die Maßnahmen der Unfallaufnahme sind derzeit voll im Gange. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Heidelberg ist derzeit voll gesperrt. Ein Rettungshubschrauber ist ebenfalls im Einsatz.

Es hat sich zwischenzeitlich ein Rückstau von rund 5 Kilometern Länge gebildet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell